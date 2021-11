Budapest (AFP). Basket: la France se venge de l'Espagne et va en finale de l'Euro dames

La France s'est qualifiée pour la septième fois de son histoire, et la deuxième fois d'affilée, pour la finale de l'Euro dames de basket, en battant l'Espagne (63-58), tenante du titre, vendredi à Budapest. Les Françaises ont pris leur revanche sur les Espagnoles, qui les avaient battues en finale (70-69) de l'édition 2013 à Orchies (Nord). Elles affronteront dimanche (19h00) la Serbie, qui avait auparavant dominé le Bélarus (74-72). Les coéquipières de Céline Dumerc essaieront de ramener à la France son troisième titre européen, après ceux de 2001 et 2009. Elle a aussi été médaillée d'argent en 1970, 1993, 1999 et 2013. La France détiendrait ainsi les deux titres continentaux du basket, son équipe masculine ayant été sacrée en 2013 pour la première fois de son histoire. Cette finale aura un double enjeu puisque le vainqueur sera directement qualifié pour les JO-2016 à Rio. Les quatre demi-finalistes sont assurés de passer par un Tournoi de qualification olympique (TQO). Avec l'élimination des Espagnoles, qui depuis 2001 ont toujours figuré sur le podium de l'Euro, sauf en 2011 (9e), il faudra encore attendre pour voir une nation réussir le doublé. La dernière en date est l'URSS en 1989 et 1991. La France a souffert dans les vingt premières minutes pour trouver des solutions face à la défense de zone espagnole. Mais ses propres efforts défensifs et Sandrine Gruda (16 points, 12 rebonds) l'ont maintenue dans le match (29-31, 20e). Avec une adresse retrouvée, les Bleues ont créé le premier véritable écart dans le deuxième quart-temps (46-39, 26e). Mais l'embellie n'a pas duré, Alba Torrens ramenant l'Espagne tout près (48-51, 31e). Les dernières minutes ont été étouffantes, mais la France a réussi à rester en tête, avant qu'un tir primé de Dumerc ne la libère définitivement (61-54, 39e).

