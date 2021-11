Encore une fois, l'homme interpellé à la suite de l'attentat dans usine de l'Isère, avait été fiché, mais il n'était plus sous surveillance.

Comment, dans le contexte international actuel, cela peut-il être possible, malgré la mobilisation des politiques de tous bords et une avalanche de textes et d'engagements pour renforcer la sécurité ?

Écoutez le sentiment -très tranché- de la sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet, qui préside la commission d' enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux jihadistes :