Rétro festival : Aston Martin et James Bond liés à jamais

Mais depuis que James Bond a décidé de s'en accaparer, la marque anglaise est entrée dans une nouvelle dimension.

Indémodable

"Bien sûr qu'au moment d'acquérir une Aston Martin, on pense au plus célèbre des agents secrets", s'amuse François Maurey, gérant d'Euro Loc. Sa société propose une large gamme de véhicules et d'utilitaires en location à Caen. Il est lui même propriétaire de deux modèles, dont l'un est immatriculé 9... 007. "D'ailleurs, c'est un peu James Bond qui a permis à la marque de reprendre du poil de la bête sur le marché de l'auto ces quinze dernières années".

Les fidèles de l'Aston Martin apprécient la mélodie de son moteur, sa sobriété et la persistance de ses courbes qui en font un objet intemporel. "Une Aston Martin ne se démode pas comme c'est le cas de certaines Ferrari, notamment parce que le constructeur limite le nombre de nouveaux modèles", poursuit François Maurey.

Il exposera sa DB5 au Rétrofestival. Ce modèle produit de 1963 à 1965 n'avait pas manqué de crever l'écran avec sa légion de gadgets dans "Goldfinger". Les lettres DB renvoient à David Brown qui racheta en 1947 la marque créée 33 ans plus tôt par Louis Martin. Aston Martin n'est autre que la juxtaposition du nom de son créateur, et d'une course de côte qu'il remporta en 1914 à Aston.