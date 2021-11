Douai (AFP). Octuple infanticide: récit glaçant à l'audience du premier assassinat

Le procès de Dominique Cottrez, jugée aux assises du Nord à Douai pour un octuple infanticide, s'est poursuivi vendredi avec le récit glaçant par l'accusée du premier assassinat d'un de ses bébés. En décembre 1989, Dominique Cottrez tue le premier des huit bébés, mis au monde dans la clandestinité jusqu'au début des années 2000. Deux des corps seront déterrés dans le jardin de sa maison d'enfance, en juillet 2010, avant que les six autres ne soient retrouvés chez elle. Quand elle ressent les contractions, elle fait garder ses deux filles par ses parents en prétextant un malaise. Une fois en position, l'accouchement "a mis un certain temps, j'ai poussé, le bébé est venu, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai mis sur mon ventre, il s'est passé quelques temps", a relaté d'une voix faible mais constante Mme Cottrez, 51 ans. "J'ai attendu que le placenta tombe et je l'ai mis dans un sachet pour pouvoir m'en débarrasser", a-t-elle poursuivi, revêtant vendredi le même long gilet gris que la veille autour de sa silhouette obèse. Elle a ainsi, dans un premier temps, éludé le moment de l'assassinat. Mais poussée par la présidente Anne Segond à reprendre le récit au début, elle a fini par livrer: "Je le mets dans une serviette et je l'étrangle". "Je l'entends cracher, se moucher", a-t-elle dit à propos du bébé. "De temps en temps, je relâche" "Le fait de mettre le bébé sur son ventre c'est pour la mère s'approprier le bébé, c'est au moment où vous le sentez sur vous que vous prenez la décision (de le tuer)?" "Oui", a lâché Mme Cottrez, malgré la préparation d'une serviette et de sacs au préalable. Jusque-là, une certaine passivité, une indécision, marquaient l'attitude ayant permis à la grossesse d'arriver à son terme, a fait remarquer la présidente. Mais l'assassinat du bébé relève de l'action tandis que "la passivité commande de laisser l'enfant vivre". "Je ne savais pas quoi faire", a marmonné l'ancienne aide-soignante. Devaient suivre dans la journée de vendredi les témoignages très attendus du mari, des filles et d'une soeur de Dominique Cottrez.

