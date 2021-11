Grève à l'EPR : "on ne sait pas où l'on va !"

Alors que le syndicat CGT organise une journée de mobilisation nationale, les agents de l'EPR de Flamanville ont décidé de se mobiliser ce jeudi 25 juin. Dès 7h du matin, un piquet de grève a été monté devant le chantier.

Recrutés par EDF en vue du démarrage du réacteur de 3e génération, ils subissent directement les retards que prend le chantier. A l'origine de la grève, les retards du planning directeur du chantier, annoncé au départ pour début 2015, puis repoussé de plusieurs mois. "Nous ne savons pas où nous allons", déplorent les manifestants.

"Les choses n'avancent pas, les techniciens subissent des pressions de la part des cadres, ils n'ont pas accès à leur prime, les problèmes se banalisent, on craint le pire car le moral est au plus bas" indiquent Jacques Leconte, secrétaire générale CGT-Flamanville, et Johanne Debunne, déléguée syndicale.

Fin 2014, le démarrage de l'EPR a été fixé à 2017, avec déjà 5 années de retard.

Avec Laure Ghannam