Paris (AFP). Françoise Hardy évoque son combat contre le cancer

Françoise Hardy, qui sort de "trois semaines d'inconscience avec huit jours de coma", évoque son combat contre le cancer dans un entretien accordé à RTL depuis son lit d'hôpital. L'idole des sixties, âgée de 71 ans, se bat depuis dix ans contre un lymphome, un cancer du système lymphatique. Elle avait dû interrompre la promotion de son dernier livre en mars après une chute et a ensuite été hospitalisée, son état de santé s'étant détérioré, selon la station. "Quand je me suis réveillée de trois semaines d'inconscience avec huit jours de coma, je me disais: +Mais j'ai fait vivre des choses épouvantables à mon fils Thomas (Dutronc, ndlr) ! () Et donc, il y a eu un moment où les médecins ont informé Thomas que c'était la fin et qu'il fallait qu'il prévienne tout de suite son père (Jacques Dutronc, ndlr)", explique Françoise Hardy. "Puis, je ne sais pas ce qui a fait que finalement, je suis revenue à la vie", ajoute-t-elle. "C'est très étrange parce qu'en même temps, je trouve qu'il y aurait eu une cohérence à ce que je meure à ce moment-là. () J'ai l'impression d'avoir professionnellement fait tout ce que je pouvais faire puis aussi, je ne suis pas dans un état physique qui me permet de faire quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie", explique encore l'interprète de "Tous les garçons et les filles", titre phare de son premier disque paru en 1962. Revenant sur le lymphome contre lequel elle se bat depuis plus de dix ans, elle rappelle avoir subi "une chimio que j'ai très très bien supportée, en 2004, et j'ai quand même pu vivre à peu près normalement pendant quelques années". "Mais, petit à petit, mon état s'est dégradé", précise-t-elle. Elle suit désormais un nouveau traitement: "Une partie des médecins pensait que, avec le lymphome, tout ça, j'étais fichue et qu'il fallait me laisser partir en paix. Et puis l'autre partie disait : +Oui, mais si jamais on réussit à la tirer d'affaire, on pourra tenter sur elle une chimio qui ne lui a pas été administrée et qui, si elle fonctionne, fera qu'elle se portera mieux qu'avant son accident+. J'en suis là". "Au point où j'en suis, je sais qu'il y a une chance pour que la chimio fonctionne mais il y a aussi une chance équivalente pour qu'elle ne fonctionne pas", conclut la star qui raconte son combat contre la maladie dans son dernier livre, "Avis non autorisés", paru en mars aux éditions Equateurs.

