Caen Event recapitalisé pour une ville plus attractive

La direction de Caen Event, la société d'économie mixte chargée de la gestion du Centre des congrès et du Parc des expositions de la capitale bas-normande, attendait ce jour depuis neuf mois. Hier, mercredi 24 juin, le Crédit agricole a validé la réception des fonds permettant la recapitalisation de la structure, en proie à de grandes difficultés financières ces dernières années. "Notre déficit a été apuré, et nous comptons désormais sur un fond propre d'1,2 million d'euros", commente Grégory Berkovicz, président de Caen Event, contre 650 000 € auparavant.

La mairie fait un chèque d'1,2 millions d'euros

Pour remettre la société d'aplomb, la Ville de Caen a dû signer un chèque d'1,2 millions d'euros, permettant notamment d'effacer les 800 000 € de déficit. Mais pas seulement. De nouveaux actionnaires sont entrés dans la danse, comme le Mémorial et le Zénith, ainsi qu'un pôle de quatre sociétés sous le nom d'Invest Event (Culligan, Legallais, France Location et La financière Batteur). "J'en ai marre qu'on me demande où est Caen quand j'en parle, indique Stéphane Grimaldi, le patron du Mémorial. Caen Event doit permettre un vrai saut qualitatif, en développant l'attractivité de notre ville et en assurant ainsi de la création de richesse".

La direction générale de Caen Event espère atteindre l'équilibre financier dès l'année prochaine. "Nous avons à trois ans pour faire nos preuves", prévient Ivan Lespagnol de la Caisse des dépôts, actionnaire de longue date qui a accepté de participer au nouveau projet, tout comme le Crédit agricole et donc la Ville de Caen qui détient 51% du capital. "Au delà de l'aspect financier, il faut profiter des synergies entre les différents partenaires". Caen Event est prêt pour écrire un nouveau chapitre de son histoire.