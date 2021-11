L'Orne s’organise pour prévenir les agressions à l’encontre des pompiers

Face à la multiplication des agressions commises à l’encontre des pompiers dans le cadre de leur mission de secours, la police, la gendarmerie et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Orne s’organisent. Il s'agit de prévenir ces actes de violence, qui affectent à la fois le personnel d’intervention et la distribution des secours.