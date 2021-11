Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à avoir une trésorerie dans le rouge (30% en Bretagne) et après les feux qu'ils ont allumés, les blocages d'abattoirs, de laiteries, et le fumiers déversé ces derniers jours devant plus de 200 grandes surfaces, ils adressent un ultimatum d'une semaine à l’État, aux entreprises de transformation, et aux grandes surfaces, pour trouver des mécanismes, pour que les prix rémunèrent enfin leurs coûts de production. Le slogan reste le même :

Partagez vos marges, sauvez l'élevage. Il y a eu les paroles, maintenant ce qu'on veut c'est des actes

Dans 1 semaine si on a rien, ce sera le feu d'artifice avant l'heure … on est au point de non retour, expliquent les 4 jeunes responsables agricoles. Ils réclament un prix rémunérateur immédiatement pour la viande bovine, 1€40 au kg pour la viande de porc, et 3 centimes d'augmentation sur le prix du litre de lait payé aux producteurs.

Nous voulons un coup d'arrêt au système actuel, et des prix rémunérateurs pour les producteurs. Nous laissons une smeaine à l'ensemble des acteurs de la filière. S'il n'y a pas d'avancé, nous reprendrons nos actions coup de poing mercredi 1er juillet. Ce sera le feu d'artifice avant l'heure, on est au point de non retour, explique Jean-Paul Riault, président des JA Bretons :

Nouvel ultimatum des Jeunes Agriculteurs du grand ouest Impossible de lire le son.

La mobilisation fait tache d'huile : les Jeunes Agriculteurs de Poitou-Charente et ceux de Nord-Picardie rejoignent la mobilisation de ceux du Grand Ouest. Une nouvelle table ronde sur le prix de la viande bovine est prévue le 15 juillet prochain au Ministère de l'agriculture. Mais les JA exigent des réponses avant mercredi prochain 1er juillet.