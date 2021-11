Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: au moins 42 morts dans deux attaques attribuées à Boko Haram

Au moins 42 personnes ont été tuées par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram au cours de deux attaques dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué mercredi des habitants et un policier. "Nous avons reçu des informations sur des attaques menées par des hommes armés suspectés d'appartenir à Boko Haram dans deux villages, faisant 42 morts" lundi et mardi, a déclaré à l'AFP un policier de la localité de Biu, dans l'Etat de Borno. Ces informations ont été confirmées par un témoin ayant fui les massacres. Elles ont mis plusieurs jours à sortir, les villages de Debiro Biu et Debiro Hawul, étant très reculés.

