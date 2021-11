Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: au moins 42 morts dans deux attaques de Boko Haram

Au moins 42 personnes ont été tuées en début de semaine par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram au cours de deux attaques dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris mercredi de sources concordantes. "Nous avons reçu des informations sur des attaques menées par des hommes armés suspectés d'appartenir à Boko Haram dans deux villages, faisant 42 morts" lundi et mardi, a déclaré à l'AFP un policier de la localité de Biu, dans l'Etat de Borno. Ces informations ont mis plusieurs jours à sortir, les villages de Debiro Biu et Debiro Hawul étant très reculés. Selon Umaru Markus, un témoin qui a pu s'enfuir, quelques 30 islamistes ont attaqué ces villages à bord de camions pick-up et de motos. M. Markus se trouvait à Debiro Hawul quand les assaillants sont arrivés, dans la nuit de lundi à mardi. "Ils sont arrivés vers minuit et demi (11H30 GMT) et ils ont ouvert le feu sur le village, poussant les gens à fuir dans la brousse", a-t-il expliqué à l'AFP par téléphone depuis Biu, où il a trouvé refuge. "Les hommes armés ont massacré 22 personnes qui n'ont pas été assez rapides pour fuir, puis ils ont pillé les maison, les greniers à céréales, les pharmacies", a-t-il poursuivi. Avant l'attaque de Debiro Hawul, les assaillants s'étaient rendus à Debiro Biu lundi à la mi-journée. "Il y ont tué 20 personnes, pillé des dépôts de nourriture et brûlé des maisons", a ajouté M. Markus.

