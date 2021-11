Paris (AFP). Présidents français espionnés: Hollande réunit un Conseil de défense

François Hollande réunira mercredi à 9H00 à l'Elysée un Conseil de défense pour "évaluer la nature" des informations du lanceur d'alerte Wikileaks sur l'espionnage par les Etats-Unis des trois derniers présidents français, a annoncé mardi soir à l'AFP l'entourage du chef de l'Etat. "Le président de la République a décidé de réunir mercredi matin à 9H00 un Conseil de défense pour évaluer la nature des informations diffusées par la presse ce mardi soir (Libération et Mediapart ndlr) et en tirer les conclusions utiles", a indiqué l'Elysée. Les Etats-Unis ont espionné, au moins entre 2006 et 2012, les trois derniers présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, selon les documents Wikileaks. Ces documents, classés "Top-Secret", consistent notamment en cinq rapports de l'agence de renseignement américaine NSA basés sur des "interceptions de communication". Ils étaient destinés à la "communauté du renseignement" américaine et à des responsables de la NSA, selon Libération. Sans révélation fracassante, ils éclairent le fonctionnement ou la prise de décision de M. Hollande et de ses deux prédécesseurs. Ils montrent par exemple comment M. Sarkozy se percevait en 2008 comme le "seul homme capable" de résoudre la crise financière. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, Philippe Douste-Blazy, est lui perçu comme ayant une "propension () à faire des déclarations inexactes et inopportunes". Le document le plus récent date du 22 mai 2012, soit quelques jours après l'entrée en fonction de François Hollande. Il fait état de réunions secrètes destinées à discuter d'une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro. Interrogé par l'AFP, l'entourage de Nicolas Sarkozy a jugé de son côté qu'il s'agissait de "méthodes inacceptables en règle générale et plus particulièrement entre alliés". Sollicité également par l'AFP, l'entourage de Jacques Chirac n'avait pas réagi en fin de soirée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire