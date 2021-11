Au téléphone au volant, il fuit les policiers à Petit-Quevilly

Les policiers s'engagent sur le rond-point de la Motte, au Petit-Quevilly, quand ils voient un véhicule sur ce même-rond point avec à son bord un automobiliste conduisant à une main, l'autre main étant occupée par son téléphone portable.

Les policiers décident de contrôler le véhicule qui se dirige vers le Pont Flaubert. Malgré le gyrophare, l'automobiliste ne s'arrête pas. Les policiers se positionnent devant lui pour le forcer à prendre la sortie Maromme une fois sur l'A150. Le fuyard fait semblant de leur obéir avant de changer brutalement de direction.

Enervé, le fuyard est menotté

Il est finalement retrouvé à un rond-point à hauteur de la commune d'Eslettes. Agé de 64 ans et demeurant à Saint-Pierre-du-Bosguérard, dans l'Eure, il semble ivre et refuse d'être ramené à l'hôtel de police pour souffler à l'éthylomètre. Il est finalement menotté et, malgré sa résistance, est conduit au commissariat. Son taux d'alcoolémie est contraventionnel (entre 0,50 et 0,80 g d'alcool dans le sang).

Il devra répondre de son refus d'obtempérer, de sa rebellion, de sa conduite avec un téléphone et de son taux d'alcoolémie.