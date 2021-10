Genève (AFP). L'ONU met en cause Israël et les Palestiniens pour de possibles crimes de guerre à Gaza

Une commission d'enquête de l'ONU a conclu à de "possibles crimes de guerre" commis tant par Israël que par les groupes armés palestiniens lors du conflit à Gaza à l'été 2014, dans rapport publié lundi et dont les conclusions ont été aussitôt rejetées par Israël mais salué par le Hamas. "Israël ne commet pas de crimes de guerre", a réagi Benjamin Netanyahu, alors que le Hamas se félicitait de son côté d'une "condamnation" de "l'occupant sioniste", sans réagir aux soupçons émis également à l'égard des groupes palestiniens. La Commission indépendante d'enquête des Nations unies sur le conflit à Gaza a indiqué, dans son rapport demandé par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU et publié à Genève, avoir réuni "des informations substantielles mettant en évidence de possibles crimes de guerre commis par Israël et par les groupes armés palestiniens". "L'étendue des destructions et des souffrances humaines à Gaza a été sans précédent", a souligné la juge américaine Mary McGowan, qui préside la commission d'enquête sur ce conflit qui dura 51 jours en juillet et août 2014. La Commission a recueilli 280 témoignages par téléphone ou téléconférence, ainsi que 500 témoignages écrits. La commission s'est déclarée "préoccupée par l'usage extensif par Israël d'armes létales sur un rayon important" dans des zones d'urbanisation dense. Elle a également dénoncé le tir "indiscriminé" de milliers de roquettes par les Palestiniens visant à "répandre la terreur" parmi les civils israéliens. Le fait qu'Israël n'ait pas renoncé aux bombardements aériens en dépit de leurs terribles effets sur les civils "soulève la question de savoir s'il ne s'agit pas d'une politique globale qui a tout le moins était approuvée au plus haut niveau du gouvernement", s'interroge le rapport. Il dénonce également "l'augmentation des tirs à balles réelles par les forces de sécurité israéliennes pour contrôler les foules en Cisjordanie", pendant cette période. 27 Palestiniens avaient été tués et 3.020 blessés en Cisjordanie, y compris à Jérusalem est pendant ces deux mois. Le rapport demande "aux autorités de Gaza et aux groupes palestiniens de cesser toutes les attaques avec des roquettes et autres actions qui peuvent répandre la terreur parmi la population civile d'Israël". Il exige également des "mesures pour empêcher les exécutions extrajudiciaires, la torture et autres traitements inhumains et dégradants". - 'L'impunité prévaut' - La commission dénonce "l'impunité qui prévaut à tous les niveaux" en ce qui concerne l?action des forces israéliennes et appelle Israël à "renverser son bilan lamentable" dans ce domaine. Il déplore également que les autorités palestiniennes aient "toujours échoué" à poursuivre ceux qui violent les lois internationales. Du côté palestinien, 1.462 civils, dont un tiers d'enfants ont été tués, et côté israélien 6 civils ont été tués et environ 1.600 blessés par les roquettes palestiniennes, rappelle la commission. Avec les combattants il y a eu au total 2.140 tués chez les Palestiniens et 73 Israéliens sont morts. Israël s'était vivement opposé à la demande de ce rapport et n'a pas permis à la Commission d'enquête de se rendre sur place. - 'Partialité' -

