Bruxelles (AFP). Grèce: un sommet européen crucial - EN DIRECT

09:37 GMT - François Hollande se dit favorable à un "accord global et durable" et non "partiel ou limité dans le temps". 09:26 GMT - Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, à qui M. Juncker a fait la bise à son arrivée, estime qu'il est "temps de parvenir à une solution substantielle et viable", qui "permette à la Grèce de revenir à la croissance au sein de la zone euro avec de la justice sociale". 09:04 GMT - "Des progrès ont été faits ces derniers jours, mais nous n'y sommes pas encore", déclare le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker qui ne sait pas "si nous aurons un accord aujourd'hui". 08:57 GMT - La Bourse d'Athènes fait un bond de plus de 7% ce matin peu après l'ouverture, misant sur la conclusion d'un accord dans la soirée entre la Grèce et ses créanciers. 08:53 GMT - La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau relevé ce matin le niveau de son aide d'urgence aux banques grecques, selon une source bancaire grecque, qui a précisé que les gouverneurs de la BCE pouvaient si nécessaire le refaire "à tout moment". Le montant du relèvement -- le troisième depuis mercredi pour faire face à des retraits massifs de leur épargne par les Grecs -- n'a pas été précisé. Les retraits ont atteint plusieurs milliards d'euros la semaine dernière, la presse nationale estimant qu'entre 4 et 6 milliards d'euros avaient été récupérés, contre 30 milliards sur la période entre début décembre et fin avril, derniers chiffres officiels qui marquaient déjà un début d'hémorragie. 08:43 GMT - EN DIRECT - Un sommet européen extraordinaire se tient aujourd'hui à Bruxelles pour éviter à la Grèce un défaut de paiement aux conséquences imprévisibles, quelques heures après la présentation par Athènes de nouvelles propositions à ses créanciers qui y voient une "bonne base". Athènes doit obtenir 7,2 milliards d'euros, promis de longue date, pour éviter, le 30 juin, un défaut de paiement. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras rencontre à 11H00 le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, le président de la BCE, Mario Draghi, et le chef de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem. Les ministres des Finances de la zone euro (Eurogroupe), puis les dirigeants des 19 pays qui ont l'euro comme monnaie commune se réunissent ensuite pour éviter au pays ce scénario catastrophe. La possibilité d'une sortie de la Grèce de la zone euro est désormais évoquée ouvertement, même si ce processus inédit n'a rien de mécanique en cas de défaut.

