Spielberg (Autriche) (AFP). F1: Nico Rosberg remporte le GP d'Autriche

L'Allemand Nico Rosberg (Mercedes) a remporté le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, dimanche sur le Red Bull Ring, devant son coéquipier britannique Lewis Hamilton, qui reste en tête du championnat du monde, et le Brésilien Felipe Massa (Williams). C'est la 3e victoire pour Rosberg en 2015, après l'Espagne et Monaco en mai, acquise avec la manière en prenant la tête de la course dès le premier virage du 1er tour alors qu'Hamilton s'était élancé de la pole position. Rosberg revient à dix points d'Hamilton au classement du championnat.

