Athènes (AFP). Tsipras a présenté les propositions grecques en vue d'un accord

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a présenté dimanche les propositions grecques "en vue d'un accord bénéfique mutuel" lors d'entretiens téléphoniques avec la chancelière allemande Angela Merkel, le président français François Hollande et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, ont indiqué ses services dans un communiqué. Le communiqué assure que accord "doit apporter une solution définitive et non provisoire" à la question grecque, sans préciser toutefois si les propositions faites sont nouvelles, comme le souhaitaient les créanciers de la Grèce (UE, BCE, FMI) avant la réunion d'un sommet crucial de la zone euro, lundi soir.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire