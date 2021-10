Le Bourget (France) (AFP). Le Salon du Bourget bat son record de fréquentation, avec 351.000 visiteurs (+11%), selon les organisateurs

Le salon aéronautique et de l'espace du Bourget a battu son record de fréquentation à l'occasion de sa 51ème édition, avec 351.000 visiteurs (+11%), et près de 130 milliards de dollars de commandes, ont annoncé les organisateurs dimanche. Le salon "va encore être un très, très bon cru", s'est félicité Emeric d'Arcimoles, en charge des salons internationaux au Gifas, qui représente la filière aéronautique en France, à l'occasion de la dernière journée du salon. La précédente édition avait accueilli 315.000 visiteurs, entre professionnels et grand public.

