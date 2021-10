Le Mémorial de Caen crée un nouveau Salon

l'Idée de ce nouveau Salon dont la direction du Musée vient de faire l'annonce : donner la parole aux journalistes , aux dessinateurs de presse et au public. Il sera aussi, dit le Mémorial, l'occasion de "débattre du travail du dessinateur de presse, de son rôle dans la diffusion de l'information et sur les risques pris par certains d'entre eux, des censures, tabous et interdits".

Cet événement dont la première édition aura lieu les 22 et 23 avril 2011 dans l'enceinte du Mémorial à Caen sera renouvelé chaque année. Un prix " Opinion for Peace" sera décerné au cours de la manifestation. Ce nouvel événement " international" vient opportunément prolonger l'exposition permanente ," Taches d'opinions", que présente le Musée pour la Paix depuis 2010.

