Paris (AFP). Téléphonie mobile: offre de SFR pour racheter Bouygues Telecom, selon le JDD

SFR, propriété du magnat des télécoms et médias français Patrick Drahi, a formulé une offre de rachat de Bouygues Telecom pour "un peu plus de dix milliards d'euros", affirme Le Journal du dimanche. Le JDD, qui s'appuie sur "plusieurs sources" non identifiées, précise que cette offre mise sur la table il y a dix jours, devrait être examinée mardi lors d'un conseil d'administration du groupe Bouygues. "L'offre de Drahi n'est pas convenable et pas bouclée, notamment son financement", affirme au JDD un lieutenant de Martin Bouygues, une manière selon le journal de "faire monter les enchères". "Patrick Drahi propose de payer en cash" au moyen d'un emprunt auprès de BNP Paribas, ajoute le journal selon lequel le montant avancé est "25% plus cher que les 8 milliards estimés par les marchés" pour Bouygues Telecom. Toujours d'après le JDD, SFR reprendrait la totalité des 11 millions de clients en téléphonie mobile de Bouygues Telecom. Un accord a été trouvé avec Free "pour éviter des obstacles en matière de concurrence" : le groupe rival de Xavier Niel "reprendra une partie des fréquences, des antennes et des boutiques de Bouygues", écrit le JDD. En rachetant Bouygues Telecom, SFR deviendrait le premier opérateur mobile français avec la moitié du marché et le deuxième pour l'accès à internet derrière Orange. Numericable, propriété de Patrick Drahi, avait réussi à s'emparer de SFR en mars 2014 à l'issue d'une bataille homérique contre Bouygues, en mettant sur la table 13,36 milliards d'euros pour racheter l'opérateur de télécoms à Vivendi. L'opération avait ouvert la voie à la formation du groupe Numericable-SFR qui a depuis absorbé Virgin Mobile et Telindus, tandis que sa maison mère Altice, pilotée par Patrick Drahi, a pris le contrôle de Portugal Telecom et de Suddenlink Communications, le septième câblo-opérateur américain.

