Mogadiscio (AFP). Des shebab attaquent une base du renseignement à Mogadiscio

Des shebab ont lancé dimanche une attaque suicide contre une base des services du renseignement dans la capitale somalienne, Mogadiscio, faisant exploser une voiture piégée avant d'attaquer la base, ont annoncé des responsables de la sécurité, précisant que l'assaut avait été repoussé. "Il y a (eu) une attaque contre une base des forces de sécurité. Les éléments violents ont utilisé une voiture piégée avec une bombe pour pénétrer dans le complexe. Il y a eu un intense échange de coups de feu", a déclaré Adan Mohamed, responsable de la sécurité somalienne. Des témoins présents à l'extérieur de la base ont entendu une forte explosion, suivie d'intenses échanges de coups de feu. Dans un bref communiqué, l'Agence nationale du renseignement et de la sécurité (Nisa) a indiqué que l'attaque avait échoué. "L'attaque a été repoussée avec succès par nos forces", indique la Nisa, personne n'a pu pénétrer dans nos bâtiments ni dans nos bases". Les Shebab, liés à al-Qaïda, ont intensifié ces dernières années ce genre d'assauts pendant le mois du ramadan, qui vient de commencer. La Somalie est privée de réel Etat central depuis la chute en 1991 de l'autocrate Siad Barre, qui l'a plongée dans le chaos et livrée aux milices claniques, bandes criminelles et groupes islamistes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire