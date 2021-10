Immeuble avenue de Tourville : il sera démoli

L'immeuble situé avenue de Tourville à Caen sera finalement démoli en juin. Cela fait trois ans que cet immeuble est dans le même état : inhabité et sans fenêtres. L'arrêté de péril a été signé fin 2009 et l'autorisation de démolir vient d'être accordée. Un promoteur immobilier Fernando Gomes avait le projet de faire de bâtiment une résidence de standing : la Villa des Dames, il était à la tête de la SARL créée dans ce but depuis 2006. Mais en janvier 2009, il démissionne de ses fonction. Le 1er juillet, une liquidation judiciaire a été prononcée. L'homme, quant à lui a été placé en faillite personnelle.