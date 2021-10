Vienne (AFP). Autriche : un forcené fait 3 morts et 34 blessés en fonçant dans la foule en voiture

Un forcené a tué trois personnes et fait 34 blessés samedi en Autriche en fonçant à grande vitesse dans une rue piétonnière au volant d'un véhicule 4X4 à Graz, dans le sud du pays, a annoncé la police, qui exclut un acte terroriste. Le drame s'est produit à la mi journée, à une heure de grande affluence, dans le centre-ville de la deuxième ville d'Autriche, où l'individu a notamment précipité son véhicule dans la Herrengasse, l'une des principales artères piétonnières et commerçantes. Trois personnes, dont un enfant de 4 ans, sont décédées et 34 ont été blessées. Parmi elles, six ont été hospitalisées dans un état jugé "critique". L'automobiliste, un Autrichien de 26 ans souffrant de troubles psychiques, s'est rendu sans opposer de résistance, a indiqué le directeur de la police régionale, Josef Klamminger, qui a exclu formellement toute hypothèse terroriste. "Nous pouvons dire clairement et sans équivoque qu'il s'agit d'un acte isolé et sans motivation politique ou extrémiste", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Le président de la République autrichienne, Heinz Fischer, s'est dit de son côté "profondément choqué" par le drame, à l'instar de nombreux responsables politiques. Au cours de son expédition mortelle, le forcené est momentanément sorti de son véhicule armé d'un couteau, blessant deux personnes dont une grièvement, avant de reprendre sa course, a précisé le responsable de l'enquête, Kurt Kemeter. L'homme s'est finalement présenté de lui-même à un poste de police où il s'est rendu, a-t-il indiqué. Le chauffard n'était pas sous l'empire de l'alcool ou de drogues. - "Déséquilibré mental" - Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu, un chauffeur routier père de deux enfants, présente des symptômes de "psychose" et était connu pour "actes de violence", qui lui ont valu une exclusion du domicile familial fin mai. Le gouverneur local, Hermann Schützenhöfer, a évoqué l'acte d'un "déséquilibré mental". Les trois personnes décédées sont un enfant de 4 ans, une jeune femme de 24 ans et un homme de 28 ans, a indiqué la police. Trois enfants, dont un également âgé de 4 ans, figurent parmi les blessés. Des témoins ont rapporté à l'agence APA que le véhicule était lancé "à plus de 100 km/h" quand il a pénétré dans l'artère piétonnière, la Herrengasse. La police a toutefois précisé que la vitesse, "élevée", n'avait pas encore été établie avec précision. Auparavant, il avait déjà délibérément fauché plusieurs piétons dans des rues adjacents, ont indiqué les enquêteurs. L'irruption du véhicule fou a semé la terreur parmi les badauds attablés aux terrasses ou occupés à faire leurs emplettes. "Les gens hurlaient de panique et se sont rués dans les magasins pour se mettre à l'abri", a évoqué une femme qui a assisté à la scène, précisant que le bruit des chaises métalliques des terrasses, bousculées, avait dans un premier temps fait penser à une "fusillade". Des fleurs et des bougies ont été déposées par des mains anonymes à proximité du secteur du drame, qui restait interdit d'accès dans la soirée en raison de l'enquête, ont rapporté les médias locaux. Le directeur de l?hôpital de Graz, Gernot Brunner, a salué la qualité des soins apportés aux blessés avant même l'arrivée de secours. "Je remercie les nombreuses personnes, dont plusieurs médecins, qui se trouvaient sur place et sont tout de suite intervenues", a-t-il déclaré. L'accident est survenu alors que de nombreuses forces médicales étaient mobilisées pour le Grand prix d'Autriche de Formule 1, à Spielberg, près de Graz, où se disputaient samedi les essais qualificatifs.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire