Sortir dans la Manche : lundi 22 juin

Jusqu'à jeudi, les voiliers mythiques Pen Duick III et Pen Duick VI seront en escale à Port Chantereyne à Cherbourg-Octeville. Ces deux voiliers ont remporté plusieurs courses, dont la Sydney-Hobart et le Fastnet ainsi que la Transat en solitaire. Les curieux ou amoureux de la voile pourront visiter ces deux bateaux de légende ce mardi et ce mercredi de 17h30 à 18h30.

Jusqu'à dimanche participez à la 18ème édition des Eclats de Rire à Avranches. La nouveauté de cette année : la manifestation se déroule sur l'ensemble de la semaine avec un programme très riche. Retrouvez le programme complet sur Avranches

A partir de dimanche et jusqu'au 1er juillet, la Fédération Nationale des Cinémas Français présente «Relevez la tête», c'est la fête du cinéma. La séance est à 4€. Profitez-en par exemple au Cinémoviking de Saint-Lô. Le programme de votre cinéma est à retrouver sur Cinémoviking