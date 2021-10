Paris (AFP). Sid Ahmed Ghlam affirme avoir empêché l'attentat à Villejuif

Sid Ahmed Ghlam, soupçonné d'avoir tué une femme et projeté un attentat contre au moins une église à Villejuif en avril, a affirmé vendredi au juge d'instruction qu'il avait au contraire empêché la commission de l'attaque, ont affirmé ses avocats dans une déclaration à l'AFP. "Il a reconnu avoir été à Villejuif le 19 avril 2015 en présence d'un autre individu. Il conteste en revanche toute responsabilité dans la mort d'Aurélie Chatelain et a également affirmé avoir fait ce qu'il fallait pour empêcher la commission d'un attentat ce jour-là", déclarent ses trois avocats, Mathieu de Vallois, Gilles-Jean Portejoie et Christian Benoît.

