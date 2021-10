Bratislava (AFP). Propos de Sarkozy sur les migrants: Hollande appelle à la maîtrise

François Hollande a appelé vendredi "tout le monde" à faire preuve de "gravité" et de "maîtrise" dans les débats sur l'immigration, après les propos de Nicolas Sarkozy comparant l'afflux de migrants en Europe à une "canalisation qui explose". "Quand il s'agit de personnes, d'êtres humains, quand il y a des sujets aussi graves, je crois que ça vaut pour tout le monde, il faut les aborder et les évoquer avec gravité et donc avec maîtrise", a déclaré le chef de l?État, interrogé sur les propos de son prédécesseur lors de la conférence de presse de clôture d'un sommet régional à Bratislava.

