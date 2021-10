Les dix annonces à retenir de l'E3 2015

Fallout 4

Le quatrième volet du jeu de rôle post-apocalyptique sortira bien cette année, le 10 novembre plus exactement, a annoncé son éditeur Bethesda, en ouverture du salon. L'attente pour ses fans ne sera pas trop longue, contrairement aux autres blockbusters de ce genre, habituellement annoncés deux ans avant leur sortie. Il faut tout de même avouer que l'épisode est attendu depuis 2013 par les joueurs.

South Park : The Fractured but Whole

Les quatre gosses les plus mal élevés des États-Unis reviendront prochainement sur les consoles avec la suite du jeu de rôle "Le Bâton de vérité", paru en 2014. Là encore, Matt Stone et Trey Parker, les créateurs de la série, s'impliqueront dans la création de cet épisode qui empruntera à l'univers des superhéros.

Final Fantasy VII, le remake

Réclamée depuis une dizaine d'années par les gamers, la version revue et corrigée de "Final Fantasy VII", volet le plus apprécié de la saga japonaise, est devenue une réalité lors de la conférence de Sony. La refonte HD du jeu déjà vendu à 10 millions de copies sortira dans un premier temps sur la PS4, puis certainement sur Xbox One. Aucune date n'a été évoquée, mais les rumeurs évoquent une parution en 2017, à l'occasion du vingtième anniversaire du jeu.

Doom

Encore plus gore et plus sanglant, le nouveau "Doom" ne faillira pas à sa réputation. Ce reboot de la célèbre licence s'annonce ultra-violent et généreux sur l'hémoglobine. Le résultat, affublé d'une aventure en solo et d'un mode multijoueur, sera visible au printemps 2016.

The Last Guardian

C'est sous un tonnerre d'applaudissements que Sony a annoncé la bonne nouvelle aux joueurs. "The Last Guardian", dernier volet d'une trilogie entamée en 2001 avec "Ico", a bien failli ne jamais voir le jour. Annoncé à l'E3 2009, le jeu n'avait depuis donné aucune nouvelle. De nombreux problèmes techniques ont empêché sa sortie, jusqu'à ce que le projet renaisse grâce à l'arrivée de la PS4. C'est finalement sept ans après l'annonce de son premier et unique trailer que "The Last Guardian" arrivera la nouvelle console de Sony.

Shenmue 3

Lui aussi revient d'entre les morts. Depuis 14 ans, les fans du jeu d'aventure espèrent sa commercialisation, mais l'échec des deux premiers épisodes a stoppé sa création. Preuve de son attente, l'opus sera financé, en partie, par une campagne Kickstarter, dont l'objectif était d'atteindre les 2M$ de dons. Pari largement relevé puisque la somme a été atteinte en seulement neuf heures.

Rise of the Tomb Raider

Lara Croft était elle aussi présente à la grand-messe vidéoludique. Son prochain épisode, suite du reboot de la franchise, a été annoncé pour le 10 novembre prochain. La Xbox One accueillera sa nouvelle aventure en exclusivité. Une faveur qui ne sera que temporaire puisque des versions PS4 et PC sont d'ores et déjà prévues.

Rétrocompatibilité Xbox 360

Jouer à des jeux Xbox 360 sur la dernière née de Microsoft, la Xbox One, sera possible dès octobre prochain. Avec cette annonce, le constructeur américain a fait 80 millions d'heureux dans le monde. Au lancement de la rétrocompatibilité, 100 titres seront disponibles, dont "Mass Effect". Une nouvelle vague fera son arrivée dès l'année prochaine.

Hololens

Annoncé en janvier dernier, le casque à réalité augmentée de Microsoft présentait à Los Angeles toutes ses promesses pour l'univers des jeux vidéo. Une démonstration a été effectuée avec "Minecraft", dont les constructions apparaissent en hologrammes, avec la possibilité de zoomer ou de déplacer des pièces du bout des doigts. Aucune date de commercialisation n'a encore été évoquée.

Uncharted 4

Ce n'est pas vraiment une nouveauté, le jeu de Naughty Dog ayant été annoncé à l'E3 2013. Sony est tout de même parvenu à bluffer l'assistance en dévoilant une séquence de gameplay de sept minutes. Les inconditionnels de Nathan Drake devront encore patienter jusqu'en 2016 pour découvrir "A Thief's End".