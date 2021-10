Francfort (AFP). Grèce: réunion d'urgence à la BCE pour accroître les financements aux banques

Le conseil des gouverneurs de la BCE doit tenir une conférence exceptionnelle ce vendredi pour discuter d'un possible relèvement des financements d'urgence (ELA) aux banques grecques, ont déclaré à l'AFP plusieurs sources européennes. Cette conférence, organisée par téléphone à la demande de la Banque de Grèce, est programmée vers midi (10H00 GMT), ont fait savoir ces sources. Cette demande intervient alors que les retraits bancaires en Grèce se sont accélérés ces derniers jours. Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la BCE n'a pas souhaité commenter ces informations. La Banque centrale européenne (BCE) avait déjà relevé mercredi de 1,1 milliard d'euros le plafond de son financement d'urgence pour les banques grecques, le portant à 84,1 milliards d'euros, avait appris l'AFP de source bancaire grecque. Depuis des mois, Athènes mène de rudes négociations avec ses créanciers, l'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne, pour le déblocage d'une nouvelle aide financière en échange d'une poursuite des réformes structurelles dans le pays. Après un nouvel échec des discussions jeudi soir, un sommet exceptionnel des chefs d'Etat et de gouvernement des 19 pays de la zone euro consacré à la Grèce sera organisé lundi soir à Bruxelles, a annoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk. Faute d'accord d'ici à la fin juin, la Grèce pourrait être dans l'incapacité de rembourser au FMI quelque 1,5 milliard d'euros de prêts arrivant à échéance et pourrait alors être en défaut de paiement.

