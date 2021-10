Cité du Vatican (AFP). Environnement/climat: le pape réclame une révolution et dénonce les puissants

Le pape François a exhorté jeudi les dirigeants mondiaux à agir vite pour sauver la planète, menacée de destruction par le réchauffement climatique et le consumérisme, dans une encyclique, en forme de manifeste très politique contre l'indifférence des nantis. Tout au long des 187 pages de cette première encyclique sur l'environnement, très attendue avant la conférence climatique de Paris en décembre, le pape prend la défense des plus pauvres, qu'il cite à 51 reprises. Il désigne sans ambiguïté l'homme comme le "principal responsable" du réchauffement, "l'un des principaux défis actuels de l'humanité", balayant l'opinion des "climato-sceptiques" pour qui il a surtout des causes naturelles. "La soumission de la politique à la technologie et aux finances se révèle dans l'échec des sommets mondiaux sur l'environnement", écrit aussi Jorge Bergoglio dans cette "lettre circulaire" (encyclique), au ton très concret et incendiaire à l'encontre des puissances d'argent, accusées de saboter le bien commun. Le pape a commencé à tweeter les messages de son encyclique en anglais, espagnol et italien, au rythme de trois par heure. Le président français François Hollande, qui présidera la conférence de Paris, a "formé le v?u" que la "voix particulière" du pape soit "entendue sur tous les continents, au-delà des seuls croyants", saluant "cet appel à l?opinion publique mondiale comme à ses gouvernants". - "Un accord ambitieux" - Le secrétaire-général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui aussi salué l'encyclique, estimant que "l'humanité a l'obligation de protéger notre maison commune" et exhorté les gouvernements "à adopter un accord ambitieux et universel sur le climat" à Paris. Car le climat est l'affaire de tous, et pour éviter que la Terre ne se transforme en un "immense dépotoir", le pape argentin préconise rien de moins qu'une révolution "verte". "L'humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation, pour combattre le réchauffement", affirme-t-il. A commencer par le recours aux énergies fossiles, à bannir au plus vite, juge le souverain pontife, pour qui le charbon et le pétrole doivent "progressivement" mais "sans retard" être remplacées par des énergies renouvelables. Il évoque aussi "des responsabilités diversifiées", pointant du doigt les Etats riches, appelés à aider les plus pauvres à réaliser la transition énergétique, afin de payer leur "dette écologique", contractée à l'égard du Sud où les ressources naturelles sont parfois exploitées de manière "disproportionnée". - Accepter une "certaine décroissance" - Les pays nantis doivent par conséquence accepter des sacrifices, y compris en acceptant de réduire leur train de vie. "L'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance dans d'autres parties", écrit ainsi Jorge Bergoglio. Le pape invite à réfléchir sur la "réalité des enfants qui naissent, croissent et meurent dans les ordures", a jugé le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, président du réseau catholique Caritas d'aide aux plus démunis. "Quel type de monde désirons-vous transmettre à ceux qui viendront après nous? Aujourd'hui la terre, maltraitée et saccagée, gémit. Et ses gémissements s'unissent à ceux de tous ceux qui sont mis au rebut dans le monde" en vertu d'une "culture du déchet", a résumé de son côté le cardinal ghanéen Peter Turkson, en présentant le texte à la presse. Le titre de cette encyclique, "Laudato si'" ("Sois-loué"), est inspiré d'un cantique de son modèle, François d'Assise, qui loue Dieu dans "notre mère la terre". Elle se veut adressée à "tous" et pas uniquement aux 1,2 milliard de catholiques. Le pape devrait susciter beaucoup de mécontentements dans les milieux de la droite libérale, notamment américaine, pour ses prises de position virulentes à l'encontre de la finance.

