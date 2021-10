Caen : la boutique éphémère version 2 inaugurée ce jeudi soir

L'agenda mis en évidence sur la porte de la boutique pousse le passant à s'interroger. Les questions affluent encore plus quand, après un bref échange avec la gérante des lieux, il est expliqué que "le but premier du magasin n'est pas de vendre". Ici, le chiffre d'affaires passe au second plan.

Bienvenue dans l'univers alternatif de la boutique éphémère, deuxième version, après un premier essai concluant cet hiver dans la rue aux Fromages. "Nous avons donc mis l'agenda à l'entrée pour que ceux qui ne nous suivent pas encore, prennent bien conscience que ce magasin est un véritable espace de rencontres et d'échanges", expose Fanny Mollet, salariée de l'Association régionale pour le développement de l'économie solidaire. "Ceux qui nous suivaient déjà, se rendront compte que la programmation est plus étoffée qu'auparavant". Dans une pièce dédiée au sein même de la boutique, des ateliers sont ainsi organisés autour de sept thématiques : initiatives culturelles, hygiène et cosmétiques, commerce équitable, recyclage, solidarité, alimentation biologique et écologique, et éco-construction.

Le concept est resté inchangé, avec une volonté très affichée de faire la promotion d'activités locales, issues d'univers différents (artisanat, agriculture, culture, petite enfance...). Pas moins de 35 structures sont représentées au total, avec pour caractéristique commune, d'être engagées dans une démarche responsable ou participative.

Pratique. 4 rue Buquet à Caen. Tél. 02 31 82 43 91.