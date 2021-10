Paris (AFP). Loi Macron et 49-3: les députés du Front de Gauche voteront la motion de censure de droite

Les députés du Front de Gauche voteront jeudi après-midi la motion de censure du gouvernement déposée par la droite et le centre après la décision de Manuel Valls de recourir à nouveau au 49-3, pour faire adopter le projet de loi Macron sans vote de l'Assemblée. "C'est le seul moyen que nous avons de nous opposer au texte" porté par le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, a justifié le chef de file du Front de Gauche, André Chassaigne, lors d'une conférence de presse. Le groupe a échoué une nouvelle fois à réunir les 58 signatures nécessaires pour déposer sa propre motion de censure "de gauche". Le débat aura lieu à partir de 16H00 et le résultat du vote sera connu vers 18H30. Le projet de loi "pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques" sera ainsi considéré comme adopté en nouvelle lecture sauf si la motion de censure déposée par Les Républicains et l'UDI était votée, ce qui entraînerait la chute du gouvernement. Le texte repartira ensuite une dernière fois au Sénat à partir du 29 juin avant une adoption définitive à l'Assemblée "avant le 14 juillet", selon les voeux de François Hollande. Libéralisation du transport par autocar, réforme du permis de conduire, réforme des professions juridiques réglementées (notaires, etc.), etc. : les quelque 300 articles du projet de loi touchent quantité de secteurs. Le gouvernement y a fait ajouter la semaine dernière en commission plusieurs mesures en faveur des TPE-PME, dont le controversé plafonnement des indemnités prud?homales en cas de licenciement abusif.

