Bonne table : Chez Sophie, nouvel espace girly en cœur de ville

Ouvert depuis le 1er juin rue aux Ours, Chez Sophie ne peut pas se rater si vous passez dans cette rue… qui reste malheureusement trop peu fréquentée. Une ambiance très girly et cosy se dégage du lieu qui invite à la gourmandise. Ici, les nombreuses pâtisseries exposées en vitrine sont faites maison par Sophie, la maîtresse des lieux.

Le temple des gourmands

L’endroit est ouvert depuis une journée lorsque je décide de franchir les portes, happée par la jolie vitrine qui se dresse devant mes yeux. J'opte pour une quiche (2,30€) thon tomate et un croque-monsieur (2,30€). Encore une fois, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et je m'efforce de terminer mon assiette. Mon amie a choisi un croque-chèvre, qu'elle dévore. "Il est très bien garni", me répète-t-elle plusieurs fois. Impossible de venir Chez Sophie sans goûter aux desserts. On se laisse tenter par une tarte au citron et une tarte au caramel (2,20€), qui semble être la spécialité de la maison. En effet, on n'est pas déçue ! La pâte est croustillante, le caramel délicieux, presque fondant. Le vrai plus de la sandwicherie ? Ses produits frais et la possibilité de déjeuner sur place, qui permet de faire une vraie pause déjeuner.

Pratique. Chez Sophie, 67 rue aux Ours à Rouen. Tél. 02 35 70 05 80.