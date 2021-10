Paris (AFP). Impôt: le gouvernement lance la marche irréversible vers la retenue à la source

Les ministres des Finances et du Budget présentent jeudi au gouvernement leur feuille de route vers le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, un parcours semé d'embûches, mais qui doit être "irréversibe". "Irréversible", le ministre des Finances Michel Sapin n'a plus que ce mot à la bouche quand il parle à la presse de l'introduction en France de cette retenue à la source, déjà pratiquée dans presque tous les pays développés. "Irréversible", cette réforme de la perception fiscale a d'autant plus intérêt à l'être que nul ne sait quelle majorité sera au pouvoir le 1er janvier 2018, date à laquelle le président François Hollande a promis que le prélèvement à la source serait "pleinement effectif". Le chef de l'Etat a fait du prélèvement à la source un cheval de bataille personnel, charge à l'administration fiscale, considérée comme peu enthousiaste, de suivre. - Bercy mis au pas - "Je veux tordre le cou à cette idée selon laquelle Bercy serait réticent, pas content, pas à l'aise", disait il y a peu Michel Sapin. Et d'assurer que si le ministère des Finances a semblé traîner des pieds, c'était uniquement parce qu'il redoutait de "gâcher une bonne idée", en touchant à la fiscalité lors d'un début de quinquennat marqué par de fortes hausses d'impôt. Cette page étant tournée, M. Sapin et le secrétaire d'Etat au Budget Christian Eckert peuvent donc mercredi détailler leurs intentions en conseil des ministres, avec un plan sur trois ans. Dès la rentrée, le projet de budget pour 2016 devrait poser des jalons, en encourageant le paiement mensualisé et la télédéclaration. Sans obligation, mais de manière à préparer les esprits au futur système. Dans le même temps, le gouvernement veut ouvrir une vaste concertation, et prévoit un livre blanc pour le milieu d'année prochaine. - Les entreprises grognent - Par le dialogue, Bercy espère désamorcer les nombreuses réticences. Si les Français soutiennent l'idée, à en croire les sondages, le principal syndicat des agents du fisc (Solidaires Finances Publiques) bataille contre le projet, les syndicats de salariés s'inquiètent de voir les données personnelles aux mains des employeurs, et les entreprises, qui pourraient être chargées de la collecte, grognent. Le Medef peste contre une "très mauvaise idée" à court terme, et la CGPME contre un "surcoût significatif" pour les entreprises. Lesquelles prélèvent pourtant bien la CSG et la TVA, glisse-t-on à Bercy. Sur la confidentialité, dans les couloirs du ministère, on imagine pour les salariés qui le souhaitent un taux de prélèvement "lambda", qui ne donne aucune information à leur employeur par exemple sur leur patrimoine familial ou les revenus de leur conjoint, mais qui est ajusté a posteriori avec le fisc. Autre question en suspens: celle de l'année de transition, 2017. Si le prélèvement à la source commence le 1er janvier 2018, alors 2017 sera une année "blanche", les revenus perçus cette année là n'étant pas taxés. Puisqu'en 2017, sous l'ancien système, le contribuable règlera son impôt sur le revenu de 2016. Et que l'année suivante, il sera imposé en temps réel sur ses revenus de 2018.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire