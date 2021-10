Beauregard 2015 : 30 000€ pour les navettes Twisto

Cette année encore les festivaliers pourront emprunter les navettes mises en place par Caen la Mer pour se rendre à Beauregard. Selon Joël Bruneau, président de l'agglomération, « la participation de l'agglomération à un événement majeur est indispensable pour faire durer le succès. » L'an dernier, c'est environ 40 000 personnes qui ont emprunté ce système. Un dispositif qui se veut « rassurant et sécurisant » selon Rodolphe Thomas, vice-président de Caen la mer en charge des transports.

Pour Paul Langeois, directeur du festival, « la sécurité et les transports sont des enjeux importants dans l'organisation d'un tel événement. » La prise en charge des navettes représente un coût de plus de 30 000€. Ecoutez Paul Langeois :





Le festival Beauregard, dont le budget total est d'environ 3,3 millions d'euros, s'autofinance à 95%. L'évenement obtient des aides de la Région, du Conseil départemental, de Caen la mer et de la ville d'Hérouville Saint-Clair qui représente la part la plus importante des financements, avec environ 200.000€ de participation. Nouveauté cette année : un partenariat avec le site de covoiturage Blablacar.

Explications de Paul Langeois, directeur du festival :





Pratique. Festival Beauregard. Les 2, 3, 4 et 5 juillet. Navettes au départ et à l'arrivée de la station de tram Café des Images à Hérouville Saint-Clair et Caen Centre – arrêt Saint-Pierre. Plus d'informations sur twisto.fr ou www.festivalbeauregard.com