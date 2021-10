Elections régionales en Normandie : des remous au Parti Socialiste

La démission de Hélène Segura lundi 15 juin avait déjà quelque peu agité le landerneau socialiste. La désormais ancienne vice-présidente de la Région évoquait une décision "injuste", elle qui envisageait de se représenter aux prochaines élections régionales de décembre prochain.

La prise de position de Dominique Gambier, maire de Déville-lès-Rouen et vice-président de la Région en charge du développement économique, de la recherche et de l'innovation, ne doit pas arranger les affaires de Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région et candidat à sa réelection en décembre. Dominique Gambier soutient Hélène Segura : "Sa non reconduction sur la prochaine liste des régionales, pour un second mandat, est incompréhensible ; il est dommage qu'elle paie une certaine "liberté de parole".

A sept mois des élections régionales, les troupes socialistes ne sont pas encore en ordre de bataille.