Alger (AFP). Hollande à Alger: la France 1er partenaire de l'Algérie et entend le rester

"La France est le premier partenaire économique de l?Algérie, entend le rester et même entend encore développer sa présence", a déclaré le président français François Hollande à la presse à son arrivée lundi en début d'après-midi à Alger. M. Hollande, qui doit rester quelques heures à Alger à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika, a souligné "l'installation de très importantes entreprises comme Renault, Sanofi, Alstom et bientôt Peugeot" dans ce pays. Cette visite à Alger est la deuxième, après celle de décembre 2012, de M. Hollande en tant que chef de l'Etat. Le président français, qui rencontrera le Premier ministre Abdelmalek Sellal, a salué "le combat commun" mené par les deux pays contre la menace jihadiste, "cet ennemi terrible implacable auquel nous avons porté des coups et encore récemment, ces dernières heures". Il faisait probablement référence à la mort annoncée par la Libye du chef jihadiste Mokhtar Belmokhtar, cerveau de la meurtrière prise d'otages d'In Amenas en Algérie en 2013, dans un raid américain. Les Etats-Unis n'ont pas confirmé son décès. Après avoir salué le rôle d'Alger "pour la paix au Mali", M. Hollande a exprimé sa "gratitude" au gouvernement algérien "qui a tout fait pour trouver les coupables et les restes d'Herve Gourdel", le ressortissant français décapité après avoir été enlevé en septembre par le groupe Jund al-khilafa (les soldats du Califat) qui a a fait allégeance au groupe Etat Islamique. Parlant de la relation bilatérale, M. Hollande a déclaré être revenu à Alger "parce que ces derniers mois nous avons beaucoup oeuvré, le président Bouteflika et moi-même, pour rapprocher encore nos deux pays et être fidèles aux engagements que nous avions pris: ne rien oublier de l'histoire et en même temps nous tourner vers l'avenir". "Nous avons une relation entre la France et l?Algérie exceptionnelle qui est celle d'une amitié exigeante mais d'une amitié réelle et fraternelle", a-t-il insisté.

