Montpellier (AFP). Matchs de hand présumés truqués: la défense demande la nullité de l'instruction

Plusieurs avocats des prévenus dans l'affaire des paris suspects sur le match de handball Cesson-Montpellier ont demandé lundi au tribunal correctionnel de Montpellier l'annulation de toute l'information judiciaire et l'audition du juge d'instruction chargé du dossier. Le procureur a dénoncé pour sa part les "artifices" de la défense pour ne pas comparaître devant le tribunal. "Le procès n'est pas truqué, le dossier n'est pas truqué, ce qui est truqué, on en parlera plus tard", a-t-il affirmé. Le tribunal s'est retiré jusqu'à 14H00 pour délibérer sur les demandes de la défense. Selon les avocats, le juge d'instruction ne leur avait pas communiqué sciemment le contenu d'écoutes téléphoniques avant les mises en examen de leurs clients. "Je ne sais pas si le match était truqué mais l'information judiciaire, elle, est truquée", a lancé à la barre Me Jean-Robert N'Guyen Phung, l'un des avocats des frères Karabatic, demandant l'audition du magistrat instructeur, Thomas Mendl, actuellement en poste en Corse, et celle des policiers ayant travaillé avec lui. Le bâtonnier de Versailles, Me Frédéric Landon, qui défend les intérêts du serbe Dragan Gajic, a souhaité un supplément d'information, estimant que "l'absence de ces écoutes" au moment de la mise en examen "remettait en cause la loyauté de l'information". Il a dénoncé dans le même temps l'ordonnance de renvoi qui ne prend en considération que "la thèse du parquet".

