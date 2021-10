Cité du Vatican (AFP). Vatican : premier procès d'un prélat au Vatican pour pédophilie le 11 juillet

Le premier procès pour pédophilie d'un prélat débutera au Vatican le 11 juillet, a annoncé lundi le porte-parole du Saint-Siège, le père Federico Lombardi. "Le président du Tribunal de l'Etat du Vatican, a renvoyé en accusation l'ancien nonce apostolique en République dominicaine, Jozef Wesolowski. La première audience est fixée au 11 juillet", a-t-il déclaré. La justice vaticane enquêtait sur des abus sexuels sur mineurs et sur la détention de matériel pédo-pornographique à l'encontre de l'ancien nonce, qui représentait le Vatican en République dominicaine. Par ailleurs, le pape François a accepté lundi la démission de deux évêques américains accusés d'avoir protégé des prêtres pédophiles, a annoncé le Vatican. Les démissions de l'archevêque de Saint Paul et Minneapolis, Mgr John Clayton Nienstedt, et celle de son adjoint, Mgr Lee Anthony Piché, ont été acceptées par le pape, conformément à une disposition du code de droit canon, qui prévoit une sanction en cas de faute grave. Cette sanction était réclamée depuis longtemps par des associations de victimes aux Etats-Unis, et illustre la ligne plus sévère du Vatican vis-à-vis des évêques accusés de négligence ou de complicité avec des prêtres coupables d'abus sexuels.

