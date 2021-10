Tendance Sports : revivez la Spéciale coupes de la Manche de football !

Les Coupes Jeunes U13-U15-U18 passées au peigne fin avec les réactions de Sébastien Perrier (US Granville) et Romaric Ledo (Bocage Sourdin)...

Les Coupes féminines U15, à 8 et à 11 en détail avec les réactions d'Anthony Fouques (ES Plain) et Thomas Vauvy (US Granville) et l'interview d'une jeune Manchoise, Romane Enguehard, sélectionnée pour la première fois en équipe de France U16...

Le bilan des journées de finales avec Pascal K'Dual (Commission d'arbitrage) et Jean-Pierre Louise (président du District), Gilbert Leu (secrétaire général) et Yvon Guerlavais (responsable de la commission événementiel)

Les Finales des Coupes des réserves avec Condé "C"-Tocqueville "B" ainsi que Hardinvast "B"- Tourlaville "C" ainsi que la réaction du Maire de Villedieu, Philippe Lemaître.

Les deux moments forts de ces journées de finales furent les deux grandes finales des Coupes séniors, la Coupe du District entre Saussey et Val De Saire et la Coupe du Conseil Départemental entre Brécey et Ste-Croix St-Lô...

photos Sylvain Letouzé