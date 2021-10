Paris (AFP). Nouveau contact avec Philae, qui s'est complètement réveillé

Philae "est complètement réveillé", a déclaré Jean-Yves Le Gall, président de l'agence spatiale française CNES, faisant état d'un "second contact" lundi avec le robot européen. Le contact a eu lieu "il y a quelques dizaines de minutes", a-t-il dit sur la chaîne France 2 à 05H40 GMT (07H40 heure française). La comète "Tchouri", sur laquelle le robot s'est posé, "est en pleine effervescence, il y a des jets de gaz, des jets de poussière et, grâce à Philae, on le voit en direct", a ajouté Jean-Yves Le Gall. "C'est une première dans l'histoire de l'humanité", a ajouté le président du Centre national d?études spatiales, qualifiant Philae d'"expérience spatiale la plus importante des trente premières années du 21e siècle". "Tchouri" se rapproche peu à peu du Soleil - elle est actuellement à 210 millions de km de lui - et le robot est parvenu à sortir de sa torpeur grâce à l'amélioration de la luminosité et à l'élévation de la température. La mission de la sonde Rosetta et de Philae cherche à percer l'évolution du système solaire depuis sa naissance, les comètes étant considérées comme des vestiges de la matière primitive.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire