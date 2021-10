Bastien Khermouche, un jeune pivot prometteur à la JS Cherbourg

"C'est un joueur en devenir, travailleur et facile à gérer" indique Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois, lorsqu'il s'agit de présenter Bastien Khermouche. Agé de 21 ans, le jeune pivot arrive du centre de formation d'Ivry, dont l'équipe première a validé son ticket pour la LNH cette saison.

"Lors de la venue d'Ivry à Cherbourg, Bastien avait été titularisé au poste de pivot. A l'issue de cette journée, il avait été désigné comme le meilleur pivot de ProD2..." poursuit l'entraîneur du Cotentin, qui devra à chaque match départager Morgan Youf-Pinsault et Bastien Khermouche au poste de pivot titulaire.

"C'est important pour moi d'avoir du temps de jeu. Je sais que Morgan est un peu l'âme de cette équipe, mais ça ne me fait pas peur. Je sais de quoi je suis capable" indique le gaillard d'1,92m pour 93 kg. Pourquoi Cherbourg ? "C'est un club ambitieux et bien structuré. On ne s'attendait pas à voir Cherbourg à ce niveau de jeu, pour un promu. C'est une équipe très complète. Et puis, j'ai pu me rendre compte de l'ambiance de la salle".

BONUS AUDIO - Bastien Khermouche au micro de Tendance Ouest