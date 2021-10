Ljubljana (AFP). Euro-2016: Rooney écarte la Slovénie et s'approche du record

Wayne Rooney a donné la victoire à l'Angleterre (3-2) en Slovénie dans les qualifications à l'Euro-2016, grâce à un but en fin de rencontre qui l'approche du record de réalisations en sélection. Avec cette sixième victoire en autant de rencontres, l'Angleterre écrase le groupe E et devrait être une des premières nations qualifiées pour le championnat d'Europe: avec 18 points, elle n'a déjà plus grand-chose à craindre de ses poursuivants. La Slovénie, précisément, 2e avec 9 points, lui a pourtant résisté longtemps à Ljubljana, jusqu'au but de Rooney à la 86e minute, son 48e sous le maillot national. Il rejoint ainsi Gary Lineker a la 2e place du classement des meilleurs buteurs anglais en sélection de l'histoire, et peut espérer bientôt dépasser Bobby Charlton, qui n'a inscrit qu'un but de plus (49). Autre satisfaction pour le pilier de Manchester United et sa sélection: l'Angleterre boucle la saison invaincue, pour la première fois en 24 ans. Novakovic avait pourtant ouvert le score pour les Slovènes contre le cours du jeu à la 37e minute, mais un brillant doublé de Wilshere en seconde période a redonné l'avantage aux Anglais. Pecnik, entré en cours de jeu, a égalisé à la 84e, juste avant que Rooney, qui avait manqué deux occasions auparavant, n'offre les trois points à la sélection de Roy Hodgson.

