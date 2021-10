Paris (AFP). Transfert: Mandanda passe de Marseille à Crystal Palace

Cela faisait 9 ans que Mandanda, 31 ans, était à l'OM. "Il n'est pas arrivé comme un roi mais il part comme une vraie légende", commente Jean-Marc Ferreri, ancien international français de l'OM sur le site du club, paraphrasant la célèbre tirade de Zlatan Ibrahimovic quand il a quitté le Paris SG le mois dernier.

A l'OM, il a remporté un Championnat de France (2010) et trois coupes de la Ligue (2010, 2011 et 2012) et a joué un total de 443 matches toutes compétitions confondues.

En Premier League, il croisera le chemin de celui qui lui a pris le poste de N.1 en équipe de France, sous Raymond Domenech, Hugo Lloris, gardien de Tottenham.

En club, qui a fini à la 15e place du championnat anglais, il retrouvera Yohan Cabaye, actuellement avec lui chez les Bleus, qui jouent dimanche en quart de finale de l'Euro-2016 contre les Islandais, révélations de ce tournoi.

"Je suis ravi d'avoir recruté Steve", a commenté Steve Parish, président de Crystal Palace. "Il apporte sa richesse en terme d'expérience en club et en sélection. Je suis sûr que les fans du club vont adorer le voir en action dans les prochaines années."

A Marseille, le gardien avait gagné chez les supporters le surnom de "fenomeno", un sobriquet accolé au buteur brésilien Ronaldo du temps de sa splendeur.