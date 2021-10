Londres (AFP). Euro-2016: grâce à Leicester, N'Golo Kanté voit l'avenir en Bleu

Désigné récemment dans la liste des six meilleurs joueurs de Premier League, le milieu de 25 ans a finalement laissé les honneurs à son coéquipier Riyad Mahrez, mais il est passé tout prêt d'une récompense qui n'a plus été attribuée à un Français depuis Thierry Henry en 2006.

"Il a été énorme toute la saison, estime même l'ancienne gloire d'Arsenal. On fait toujours l’éloge de ceux qui créent des différences, qui réussissent des petits ponts, mais on oublie trop souvent ceux qui couvrent, qui savent faire les fautes quand il faut. C’est peut-être un peu tôt pour le dire, mais il me rappelle Claude Makelele dans sa façon de jouer".

"C'est un milieu de terrain complet, il a une grande aptitude à récupérer les ballons, a sentir les trajectoires, à bien se positionner, et un volume qui lui permet de faire le +box to box+ (de surface à surface) spécifique à l'Angleterre", s'est réjoui le sélectionneur Didier Deschamps lorsqu'il a fait sa connaissance fin mars avant de lui offrir ses deux premières sélections, face aux Pays-Bas et à la Russie.

Sur la lancée de ce qu'il fait toute la saison avec les Foxes (1 but et 4 passes décisives en 35 matches), le joueur de poche (1,69 m, 68 kg) a même ouvert son compteur but en Bleu et marqué de gros points en vue d'un séjour longue durée parmi les 23 retenus pour l'Euro cet été.

- Ranieri était réticent -

Né à Paris, formé dans le Nord à Boulogne avant de rebondir à Caen en 2013, le milieu d'origine malienne, a atterri cet été dans le centre de l'Angleterre alors que l'OM le voulait.

Les Foxes, qui ont déboursé près de 8 millions d'euros pour l'arracher se frottent les mains. Au point que Ranieri, réticent au début, a ensuite lâché à son recruteur en chef: "N'écoute plus jamais ce que je dis."

Après son unique saison de L1 dans les pattes, constellée de... 176 tacles, le poumon de l’entre-jeu était pourtant le meilleur des cinq plus grands championnats européens dans cet exercice.

En quelques mois, Kante s'est fondu dans le dispositif des Foxes, véritable trait d'union entre les lignes et joueur idéal pour bonifier autant la défense que l'attaque.

"C'est un guerrier mais il est aussi très intelligent tactiquement", poursuit Emmanuel Petit, qui file la même analogie avec Makelele "par sa façon de jouer, sa façon de comprendre le jeu adverse". "Quand il a le ballon dans les pieds, il ne le perd pas souvent. Il tacle tellement, il récupère tellement de ballons. Sa lecture du jeu est parfaite."

D'autres en Angleterre estiment même que le marathonien français est le croisement parfait entre Makelele, Patrick Vieira et Lassana Diarra. Qu'il compile toutes leurs qualités.

Ce qui a finit par se voir et intriguer. Après le Real Madrid, qui s'est penché sur le sujet, Arsenal, qui a été séduit, tout le reste de l'Angleterre s'est mis sur les rangs et l'on dit même désormais que la Juventus Turin ou le Paris SG seraient prêts à entrer dans la course.

Malin, Ranieri connaît trop le milieu pour savoir qu'il n'aura pas vraiment son mot à dire. "Il travaille très bien mais si certaines grosses équipes arrivent avec beaucoup d'argent, peut-être qu'on pensera qu'il n'est pas heureux et veut partir. Je ne veux pas de gens malheureux ici. Mais moi je le vois toujours sourire ici", a noté l'Italien qui pense avoir un atout dans sa poche pour garder encore un peu "l'un de ses fils".