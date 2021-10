Paris (AFP). Euro-2016: Espagne et Angleterre attendues au tournant

L'Espagne, au Belarus dimanche (20h45), sera sous la pression de ses concurrents immédiats aux matches à domicile a priori aisés, tandis que l'Angleterre cherchera à parfaire sa saison en Slovénie, dimanche (18h00) en qualifications à l'Euro-2016. Groupe C: Espagne sous pression La Roja, qui avait battu le Belarus à domicile (3-0), doit absolument le refaire à Borisov car les deux autres candidats à la qualification auront la partie facile: la Slovaquie, leader avec trois points d'avance sur les doubles champions d'Europe, reçoit la Macédoine, et l'Ukraine (trois longueurs derrière eux) accueille le Luxembourg Mais tout juste un an après le 5-1 infligé par les Pays-Bas au Mondial-2014, qui signait la fin de l'âge d'or de la Seleccion, celle-ci devra faire le dos rond face à la polémique soulevée par Piqué. Le défenseur central avait indirectement chambré le Real Madrid et Cristiano Ronaldo lors de la célébration du triplé du Barça, ce qui lui a attiré une pluie de sifflets de la part du public espagnol lui-même, jeudi à Leon face au Costa Rica (2-1). L'Espagne doit bien boucler la saison pour ne pas laisser s'échapper la Slovaquie, qui l'avait battue en octobre. Vicente Del Bosque est privé d'Iniesta mais peut compter sur son meneur Fabregas et le jeune attaquant Alcacer, buteurs contre le Costa Rica, ainsi que le sang frais sévillan injecté dans l'effectif. Dimanche: (18h00) Ukraine - Luxembourg (20h45) Belarus - Espagne (20h45) Slovaquie - Macédoine Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Slovaquie 15 5 5 0 0 11 2 9 2. Espagne 12 5 4 0 1 14 3 11 3. Ukraine 9 5 3 0 2 6 2 4 4. Belarus 4 5 1 1 3 4 10 -6 5. Macédoine 3 5 1 0 4 5 12 -7 6. Luxembourg 1 5 0 1 4 3 14 -11 Groupe E: l'Angleterre pour la perfection L'Angleterre reste sur un carton plein de cinq victoires, quinze buts marqués et un seul encaissé, et encore, inscrit contre son camp au profit de la Slovénie (battue 3-1 à Wembley), qu'elle défie dimanche à Ljubljana. Autant dire qu'elle a déjà un pied à l'Euro et l'autre près des côtes françaises. Il faudra en montrer davantage que lors de l'insipide 0-0 concédé le week-end dernier face à l'Eire à Dublin, mais demeurer invaincu au bout d'une saison pour la première fois depuis 24 ans représente un autre objectif motivant. Rooney a également le sien: le capitaine n'est plus qu'à deux buts du record national de Bobby Charlton (49). Deuxième à six points de l'Angleterre, la Suisse prendrait une belle option en s'imposant en Lituanie, qu'elle avait rossée 4-0 à Saint-Gall. Elle peut compter sur son joyau Shaqiri et sans doute sur le récupérateur Xhaka, ménagé contre le Liechtenstein mercredi (3-0), mais pas forcément sur son capitaine Inler, en nette perte de vitesse.

