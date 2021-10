Beyrouth (AFP). Syrie: les Kurdes parviennent à l'entrée de la ville-clé de Tall Abyad

Les forces kurdes sont parvenues dimanche à l'entrée de Tall Abyad, ville syrienne frontalière de la Turquie aux mains du groupe Etat islamique, et sont en train d'y combattre les jihadistes, a affirmé à l'AFP un commandant kurde sur place. "Nous sommes arrivés à 50 mètres de l'entrée Est de la ville et nous combattons l'EI à un barrage", a affirmé Hussein Khojer, un commandant des Unités de protection du peuple kurde (YPG) à Tall Abyad. Les Kurdes veulent reprendre cette ville mixte arabe et kurde à l'EI pour le priver d'un important point d'entrée d'armes et de combattants jihadistes. "Les forces kurdes sont à l'entrée sud-est mais ne sont pas encore entrées dans la ville", a affirmé de son côté à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). D'après le commandant et l'OSDH, les jihadistes ont fait exploser deux ponts, dont l'un surplombant une rivière, à quelques centaines de mètres de l'entrée de la ville, pour entraver la progression des Kurdes qui avancent depuis quatre jours vers Tall Abyad. "Mais les YPG ont traversé le cours d'eau à gué et ont continué d'avancer", a affirmé M. Abdel Rahmane, dont l'organisation se base sur un large réseau de militants à travers la Syrie. Le commandant Khojer a rappelé que les YPG, principale force kurde en Syrie, sont appuyées par des rebelles syriens qui combattent à la fois le régime de Bachar al-Assad et les jihadistes de l'EI. Les YPG bénéficient également de frappes aériennes menées par la coalition internationale antijihadiste.

