Paris (AFP). Hello la Terre: le robot Philae s'est réveillé !

"Hello la Terre!": assoupi depuis sept mois sur la comète "Tchouri", le robot européen Philae s'est réveillé dans la nuit de samedi à dimanche, laissant espérer qu'il va pouvoir se remettre au travail sans attendre. "Philae est vivant! C'est formidable! Nous avons pu récupérer des signaux de sa part pendant deux minutes ainsi que 40 secondes de données", a annoncé dimanche à l'AFP Jean-Yves le Gall, président du CNES, l'agence spatiale française. "Hello la Terre! Vous m'entendez ?", a tweeté le robot, via l'agence spatiale européenne (ESA). "L'atterrisseur est prêt à reprendre ses opérations", a déclaré Stefan Ulamec, responsable du robot, dans un communiqué de l'agence spatiale allemande DLR. "Philae va se remettre au travail", assure Jean-Yves Le Gall. Il devrait pouvoir prendre des images et récolter des données sur la comète. Cette nouvelle tant attendue a réjoui le monde de l'espace qui avait suivi avec passion les tribulations du robot l'hiver dernier. "La @NASA dit bonjour à Philae", a tweeté l'agence spatiale américaine. "Tout le monde fête le réveil de @Philae2014", a gazouillé le Royal Observatory. Le réveil de Philae, robot-laboratoire muni de dix instruments, s'est produit samedi à 22H28, heure européenne (20H28 GMT), a précisé l'ESA. Après avoir voyagé dix ans en compagnie de la sonde Rosetta et parcouru plus de 6 milliards de kilomètres, Philae a réussi une première historique en se posant le 12 novembre 2014 sur la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko. Mais l'atterrissage du robot, qui pèse 100 kilos sur la Terre mais est plus léger qu'une plume sur la comète, n'a pas été de tout repos. Après plusieurs rebonds, il s'est retrouvé entre des falaises dans un lieu très peu éclairé. Il a quand même réussi à travailler environ 60 heures. Equipé de panneaux solaires, Philae était éteint depuis le 15 novembre faute d'un ensoleillement suffisant pour lui permettre de retrouver de l'énergie. La comète, escortée par Rosetta, se rapproche du Soleil et le robot est finalement parvenu à sortir de sa torpeur grâce à l'amélioration de la luminosité et à l'élévation de la température. - "Philae va très bien" - "Nous avons été surpris que cela se passe cette nuit même si nous espérions depuis plusieurs mois qu'il se réveille", a déclaré à l'AFP Patrick Martin, qui dirige la mission Rosetta. Une nouvelle campagne pour tenter d'entrer en contact avec le robot avait démarré le 30 mai. Les deux minutes de communication entre Philae et la sonde Rosetta ont "suffi pour confirmer que Philae est en bonne santé et que ses sous-systèmes sont ok en terme d'énergie et de température pour continuer à communiquer avec la sonde", a indiqué M. Martin. "Philae va très bien - il est à une température opérationnelle de -35 degrés Celsius et il dispose de 24 watts de puissance", explique Stefan Ulamec. Il remplit de ce fait les conditions pour pouvoir fonctionner. Philae est équipé d'un interrupteur thermique qui ne se déclenche que lorsque la température intérieure du robot atteint -45 degrés Celsius. Tant qu'il était au dessous de cette température, le robot ne pouvait pas se réveiller. Pour pouvoir entrer en contact avec la sonde et recevoir ses télécommandes, Philae a aussi besoin de 12 watts au minimum. Et pour pouvoir répondre et envoyer des données, il lui faut 19 watts au minimum. Dans la nuit de samedi à dimanche, Philae a déjà envoyé des données, que les scientifiques vont à présent analyser. Il faudra plusieurs heures, voire plusieurs jours pour les décrypter. Dans la mémoire de Philae, sont stockés des paquets de données qui donneront des informations aux scientifiques sur ce qui s'est passé ces derniers jours pour le robot qui a sans doute commencé à se réveiller avant samedi mais n'a pu entrer en contact avec Rosetta.

