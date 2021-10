30 000 tonnes de poudre de lait supplémentaires à Isigny Sainte-Mère

65 millions d'euros de travaux, une usine flambant neuve répartie sur 10 000 m2, 400 000 heures de main d'oeuvre nécessaires de la première pierre à sa mise en service... La nouvelle usine de la coopérative Isigny Sainte-Mère a été inaugurée en grande pompe aujourd'hui. Une tente dressée au pied de l'usine accueillait plus de 200 invités, collaborateurs et autres producteurs de lait ou professionnels de la filière, sans oublier une délégation d'une trentaine de salariés chinois et du directeur de la société partenaire de l'opération, Biostime.

Cette nouvelle usine construite en tout juste 19 mois, est le fruit d'une union entre la coopérative laitière Isigny Sainte-Mère et cette société chinoise Biostime, pour produire de la poudre de lait infantile. La production va passer de 20 000 à 50 000 tonnes par an, de quoi répondre à la demande à l'exportation. Ce projet a généré la création de 100 postes à temps plein à Isigny-sur-Mer, dont 80 ont déjà trouvé preneur.