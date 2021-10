Les chiffres du bac 2015 dans l'Académie de Rouen

Nombre de bacheliers

Dans l'Académie de Rouen, ils sont 19 711 à passer le bac cette année contre 19 756 en 2014. Ils sont 14 172 en Seine-Maritime, 5 539 dans l'Eure. Si l'on compte les épreuves anticipées que passent les élèves de 1ère, ils sont 33 609 candidats à passer des épreuves cette année.

Professionnel, technologique, scientifique

C'est le bac général qui concentre le plus de bacheliers avec 9 726 candidats, contre 9 526 en 2014. Ils sont 6 893 en Seine-Maritime, 2 833 dans l'Eure. Ceux qui passent le bac S sont les plus nombreux (4 960), devant le bac ES (3 074) et L (1 692).

6 033 candidats passent eux un bac professionnel, dont 4 428 en Seine-Maritime. Ils étaient 6 199 en 2014. Et dans une région très industrielle, c'est sans surprise que les plus nombreux le passent dans le secteur industriel (3 291).

Enfin, 3 952 candidas passent un bac technologique, la grande majorité dans la série STG / STMG (2064). Ils étaient 4 031 à passer un bac pro en 2014.

Records

Le candidat le plus jeune est âgé de 15 ans, tout comme en 2014 tandis que le candidat le plus âgé a 60 ans, contre 59 ans l'an passé. Ils sont 78 sportifs de haut niveau à se présenter, contre 56 l'an passé. Aiu rayon des chiffres importants, il faut savoir que le bac nécessite la mobilisation de 4 000 examinateurs et correcteurs.

Résultats en 2014

Pour rappel, en 2014, l'Académie a obtenu un taux de réussite de 79,4%, légèrement inférieur à la moyenne nationale de 81,9%. Une tendance qui se confirme quelque soit le bac passé, technologique ou général.

1 058 bacheliers ont obtenu la mention Très Bien au bac général, 139 au bac pro et 66 au bac technologique.