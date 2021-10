Grand-Quevilly: les Bakayades de la bonne humeur

Baptisé Les Bakayades, cette grande fête de plein air accueillie dans le parc des Provinces marie groupes émergents et stars internationales. En tête d'affiche figurent: les populaires Amadou et Mariam, duo malien récompensé par une victoire de la musique en 2005. Les Bakayades s'assurent à nouveau un public conquis. Destinée à un public familial, la programmation s'adresse également aux plus jeunes avec du théâtre de rue mené par la Cie Réverbère ou un concert latino-jazz inspiré par les musiques de dessins animés et de jeux vidéos: un programme riche et plein de chaleur.

Pratique. Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin. Parc des Provinces à Grand-Quevilly. Gratuit. www.grandquevilly.fr